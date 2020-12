Des dizaines d’habitants des mechtas "Aghlad", "Dokhla", "Boutekhmatene" et "Boukaâbene" dépendant de la commune d’El Mechira (Sud de Mila) se sont regroupés, lundi, devant le siège de la wilaya réclamant l’alimentation en eau potable (AEP). "Le déficit en AEP persiste dans ces régions depuis des années", selon le représentant des protestataires, Kamel Gheraf , déplorant "l’inexistence de projet d’approvisionnement en eau potable au profit des ces mechtas comptant environ 400 habitations". "Les habitants s’approvisionnent en eau potable depuis des forages privés et achètent l’eau des citernes", a-t-il dit , ajoutant qu'ils n’ont pas été à ce jour raccordés au réseau d’AEP dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable réalisé au profit de ces mechtas. Pour sa part, le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’El Mechira, Moussa Meghlaoui a déclaré à l’APS, que "le projet d’AEP au profit de ces mechtas tire à sa fin et ne reste que le raccordement des habitations au réseau de distribution", précisant que "cette opération nécessite l’élaboration d’une fiche technique pour évaluer le budget nécessaire afin d'achever les travaux". Le même responsable a fait savoir que "les services de la commune s’emploie à l’élaboration de la fiche technique qui sera transmise aux services de la wilaya pour l’octroie du budget nécessaire au parachèvement du projet dans les meilleurs délais".

Le même élu local a indiqué que ces régions sont concernées par l’alimentation en eau potable depuis le barrage de Béni Haroun, au même titre que plusieurs autres communes de la wilaya, ce qui va permettre, a-t-il ajouté, l’amélioration de l’opération d’approvisionnement en ce précieux liquide.