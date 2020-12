L'inauguration lundi dans la wilaya d'Ain Témouchent du buste du roi Syphax s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’Etat à réhabiliter et faire connaître des personnalités historiques de l'Algérie, a affirmé le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) Si El Hachemi Assad.

M. Assad a souligné que "ce moment d’inauguration d’une statue du roi Syphax à Beni Saf, partagé avec les autorités de la wilaya d’Ain Temouchent, est la confirmation de l’engagement de l’Etat à accompagner le projet national visant à réhabiliter et à faire connaître des personnalités historiques qui symbolisent l’histoire ancienne de l’Algérie".

Cette opération, a-t-il dit, concrétise une des recommandations du congrès international organisé dans la wilaya d'Ain Temouchent en septembre 2018 sous le titre "Le royaume Masseyssile ... Syphax et le congrès de Siga 206 A-J" avec la participation d'une pléiade de spécialistes en histoire et archéologie venus de différentes régions du pays et de l'étranger.

Le secrétaire général du HCA a également évoqué les parties ayant contribué avec le Haut-commissariat à l'amazighité à l’intérêt accordé à l'époque numide en milieu universitaire et scolaire et aussi à la sensibilisation par différents moyens de communication, dont la Télévision algérienne, qui a accompagné les efforts du HCA à travers la réalisation d'œuvres télévisées sur cette époque et d’autres.

Par ailleurs, M. Assad a visité la salle d'exposition du musée, dans le département archéologique relevant de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés à Ain Temouchent, qui dispose d’objets archéologiques datant de la préhistoire à l'âge de la pierre et d'autres de l’ère punique libyque.

A cette occasion, le SG du HCA a fait valoir que la source d’inspiration de l'Algérie "est son histoire qui nécessite une attention dans ce domaine pour le faire connaître aux jeunes générations successives".

Après avoir parcouru un stand d’exposition de pièces de monnaie datant de l'époque du roi Syphax, Si El Hachemi Assad a souligné l'importance d'immortaliser cet aspect dans les timbres postaux, mais aussi dans l’'émission de billets de banque nationaux comme l'aspire le Haut commissariat à l’amazighité. En outre, M. Assad a assisté à un cours de langue amazighe à l'école primaire "Harchaoui Mohamed" à Ain Temouchent, mettant l’accent sur "la nécessité de s'appuyer sur les médias audiovisuels en raison de leur importance pour accompagner les efforts des enseignants et d’introduction de l'image et du son dans le domaine pédagogique, outre l’intensification des activités éducatives d'accompagnement et culturelles notamment.

Le secteur de l'éducation à Ain Temouchent compte 119 groupes éducatifs où la langue amazighe est enseignée au profit de 3.138 élèves sur un total de 32 écoles primaires réparties à travers les communes d’El Malah, Oulhaça , Beni Saf, El Amria, Hammam Bouhadjar, Ain El Larbaa, Ain El Kihal, en plus d’Ain Temouchent. Le secrétaire général du HCA poursuivra sa visite dans la wilaya d'Ain Temouchent mardi, où il animera une conférence de presse pour mettre en exergue les principales activités incluses dans le programme du HCA, dont la célébration du Nouvel an amazigh "Yennayer" dans la wilaya de Batna, ainsi que la cérémonie de remise du prix du Président de la République de la langue et de la littérature amazighes.