"Les discussions de cette réunion ont porté sur les fondations législatives et juridiques nécessaires pour l'organisation d'élections nationales", a déclaré dans un message sur Twitter la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), ajoutant que cette réunion avait été favorisée par la représentante spéciale par intérim en Libye du secrétaire général des Nations unies, Stephanie Williams.

Au cours de cette réunion en ligne, le directeur de la Commission nationale supérieure des élections en Libye, Emad Al-Sayeh, a fait état des progrès de la Commission en termes de préparation technique, évoqué la nécessité d'organiser des élections, et présenté les bases de la législation électorale qui doit être adoptée dans la période à venir, selon la MANUL.

Le Comité juridique, qui a débuté son travail la semaine dernière, se compose de 18 membres du FDPL, et a pour objectif d'assurer le suivi des discussions du comité constitutionnel, lequel se compose de membres de la Chambre des Représent ants et du Conseil supérieur de l'Etat, pour formuler des recommandations à des fins d'assistance, selon la MANUL.

Au total 75 Libyens représentant tout le spectre social et politique de la société libyenne ont participé au FDPL, une instance soutenue par l'ONU qui s'est réunie du 7 au 15 novembre à Tunis, capitale de la Tunisie, pour discuter d'une feuille de route politique afin de réaliser une paix durable dans la Libye ravagée par la guerre.

Les participants ont convenu d'organiser des élections générales en Libye le 24 décembre 2021.

Ils ont également voté l'adoption du mécanisme visant à désigner l'autorité exécutive unifiée du pays.