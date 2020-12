Le directeur sportif du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football) Chaâbane Merzekane, a indiqué mardi que l’entraîneur de l'équipe Nadir Leknaoui, jouissait de la " confiance totale" de la direction, alors que le Nasria n'a toujours pas gagné depuis le début de l'exercice.

" Leknaoui est toujours en place et jouit de la confiance totale de la direction. Changer pour changer n'aura certainement aucune utilité. Nous avons un bon groupe, mais des circonstances atténuantes n'ont pas permis au club de réaliser de bons résultats. Nous sommes certes déçus, mais je suis confiant que ça va finir par s'arranger.

Leknaoui et son staff sont là pour trouver des solutions", a déclaré Merzekane à l'APS. Le NAHD a complètement raté son entame de saison, en engrangeant trois petits points seulement sur quinze possibles. Les coéquipiers de Faouzi Yaya restent sur deux défaites de rang dans deux derbies algérois : face au CR Belouizdad (2-1) et à l’USM Alger (3-0).

" L’équipe aurait pu mieux faire, mais nous avons été toujours confrontés à des situations imprévues liées à des cas positifs au Covid-19.

L’entraîn eur ne s’est jamais retrouvé en possession de l'ensemble de son effectif, chose qui a rendu sa mission de composer une équipe compétitive et conquérante très difficile.

Nous sommes l’un des clubs qui a été le plus touché par la pandémie, mais nous devons faire face et s'adapter ", a-t-il ajouté.

Pour pouvoir " protéger" les joueurs contre le risque de contamination, Merzekane a affirmé que " l'équipe entre à partir de ce mardi en stage bloqué, afin d’éviter aux joueurs d'être en contact direct avec d'autres personnes et évité ainsi des contaminations au sein du groupe".

Le Nasria, désormais dos au mur, est appelé à relever la tête vendredi prochain, à l'occasion de la réception du leader l'ES Sétif (14h30), en mise à jour de la 5e journée du championnat.

" Je préfère affronter une équipe de l'Entente qui a tendance d'ouvrir le jeu, qu’une équipe qui vient juste pour défendre. Nous avons déjà battu l’ESS la saison dernière, nous avons les moyens de faire de même vendredi.

Je m'attends à une bonne réaction des joueurs pour décrocher le premier succès de la saison ", a-t-il conclu.

Au terme de la 6e journée, le NAHD pointe à la 18e place au classement avec 3 points, à une longueur d’avance seulement sur le CABB Arreridj et l’USM Bel-Abbès, qui ferment la marche avec 2 unités chacun.