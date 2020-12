La Fédération internationale de judo (FIJ) a annoncé sur son site les lauréats des Awards de la saison 2019-2020, marquée par un arrêt presque total de toutes ses activités depuis mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Le prix ??d'"excellence" en coaching 2019-2020 est revenu à Kosei Inoue, ancien judoka japonais considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire récente.

Il a été à trois reprises champion du monde (1999, 2001, 2003), avant de remporter l'or des jeux Olympiques de Sydney en 2000 dans la catégorie des moins de 100 kg. Il devient à partir de 2012 sélectionneur de l'équipe nationale du Japon. Pour le prix de "Judoka féminine de 2019-2020", il est revenu à Daria Bilodid.

L'Ukrainienne de 20 ans détient un titre européen remporté à Varsovie en 2017.

Aux Mondiaux de 2018, Bilodid (-48 kg) est devenue la plus jeune championne du monde de l'histoire du judo devant la Japonaise Ryoko Tani.

Elle a à son palmarès deux titres mondiaux (1 junior et 1 senior), deux autres européens et plusieurs tournois de Grand Slam. Le Géorgien Chkhvimiani Lukhumi (27 ans) s'est adjugé, pour sa p art, le titre de "Judoka masculin 2019-2020", grâce à ses trois titres dans sa catégorie (-60 kg) durant l'année 2019 (Mondiaux de Tokyo, championnats européens à Minsk et jeux européens à Minsk).

Le prix ??de l'"Etoile montante 2019-2020" des Awards de la Fédération internationale de judo est revenu au Géorgien Tato Grigalashvili, tandis que le prix ??de "Judo pour la paix 2019-2020" a été attribué à la Fédération afghane et celui de "Projet de parrainage de la fédération nationale 2019-2020" a été donné à la Fédération allemande de judo qui essaie de connecter les gens via le judo.

L'athlète argentin Paula Pareto a été récipiendaire du prix ??du "Héros communautaire 2019-2020" pour "être un modèle sur et hors du tatami", en particulier en cette période de pandémie.

Enfin, l'Institut Reaçao au Brésil a obtenu le prix de "??Judo pour enfants 2019-2020" pour avoir "réussi à offrir une vie meilleure à des milliers d'enfants durant de nombreuses années au Brésil, notamment dans les favelas de Rio de Janeiro", selon la même source.