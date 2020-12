Mourad Meziane a été nommé directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), en remplacement de Brahim Bedjaoui, a-t-on appris lundi auprès de l'intéressé. "Cette décision a été prise par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a étudié mon recours suite à l'arrêté ayant mis fin à mes fonctions de DTN, signé le 18 décembre 2019.

Une année après, je retrouve mon poste", a déclaré à l'APS Mourad Meziane. "Mon objectif consiste à continuer le travail avec les sélections nationales qui préparent les championnats arabes seniors au Koweït, les JO-2020 de Tokyo ainsi que les Jeux méditerranéens-2022 d'Oran", a-t-il ajouté.

De son côté, Brahim Bedjaoui, entraîneur de la sélection militaire de boxe, occupe désormais le poste de directeur des équipes nationales (DEN), selon la même source. En poste depuis 2009, Mourad Meziane a laissé son empreinte à la direction technique nationale en réalisant un travail en profondeur avec l'apport des staffs techniques successifs avec à la clé, plusieurs titres et médailles au niveau africain et sur la scène mondiale. Plusieurs rendez-vous internationau x sont inscrits au programme de la sélection algérienne de boxe (seniors) dont le plus important reste les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021.