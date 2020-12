Dans l'épreuve de 5 km, c'est Ali Grine du Commandement de la Gendarmerie nationale qui a remporté la course devant Ilyas Belkhir (CF défense aérienne du territoire) et Hamza Hadlaoui (Garde républicaine), alors que le classement par équipes a été dominé par l'équipe de la Garde républicaine.

"Je dédie cette victoire au Commandement de la Garde républicaine qui m'a donné tous les moyens pour gagner cette course.

C'était une course difficile après neuf mois d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, mais j'ai réussi à m'imposer malgré le vent qui a perturbé les coureurs durant le parcours", a déclaré Grine à l'APS.

Dans la deuxième épreuve inscrite au programme, à savoir, le 10 km, Ramdan Ouarghi (1er région militaire) a conservé son titre en devançant Khireddine Bourouna (C Forces terrestres) et Youcef Addouch (2e RM). Le classement par équipes a été dominé par les coureurs de la 1ere RM.

"C'était une course difficile et tactique, qui arrive après de long mois d'arrêt.

Cette victoire vient récompenser les sacrifices durant la préparation", a déclaré Ouarghi.

"Cette course constitue une étape dans ma préparation en vue du Championnat d'Afrique, qui se poursuivra par plusieurs stages", a-t-il ajouté.

Dans son allocution de clôture, l'inspecteur des sports militaires, le colonel Rabah Bakhouche, a assuré que cette compétition a permis "l'émergence de nouveaux champions appelés à renforcer les rangs des sélections nationales militaires de cross-country lors des prochains rendez-vous internationaux". "Je félicite toutes les équipes médaillées lors ces épreuves et j'encourage les autres formations à fournir plus d'efforts lors des prochaines compétitions pour monter sur le podium", a-t-il ajouté.