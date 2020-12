Le ministère indien de la Santé a annoncé, mardi, la détection de six cas de la nouvelle variante du Covid-19, découverte pour la première fois au Royaume-Uni.

"Six personnes arrivées récemment du Royaume-Uni ont été testées positives à la nouvelle souche du coronavirus, dont trois cas ont détectés à Bengalore (sud), deux à Hyderabad (sud) et un à Pune (ouest)", précise le ministère indien dans un communiqué. Toutes ces personnes ont été placées en isolement dans des établissements de soins désignés par les gouvernements des Etats respectifs, fait savoir la même source, notant que leurs contacts étroits ont également été mis en quarantaine.

La semaine dernière, le gouvernement indien avait annoncé l'interdiction, du 22 au 31 décembre, des vols en provenance du Royaume-Uni.

Le gouvernement avait également ordonné aux passagers arrivant en Inde depuis le Royaume-Uni de subir des tests RT-PCR "obligatoires".

Le ministère de l'Aviation civile a pris cette décision sur la base d'une recommandation du ministère de la Santé, qui a noté que la nouvelle souche du nouveau coronavirus est "beaucoup plus contagieuse que les autres variantes".

Selon un dernier bilan officiel, l'Inde compte plus de 10,2 millions de cas de Covid-19 dont 9,8 millions de guérisons et plus de 148.000 décès.