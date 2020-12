Le Brésil a signalé 20.548 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant ainsi le total national à 7.504.833, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Durant la même période, le bilan des décès liés au COVID-19 est passé à 191.570 après la mort de 431 personnes, a ajouté le ministère. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, a été le plus touché avec 1.427.752 cas et 45.902 décès.

La ville de Sao Paulo a annoncé au cours du week-end l'interdiction des activités non essentielles du 1er au 3 janvier pour éviter les concentrations de foules pendant les vacances du Nouvel An. Le pays latino-américain compte le deuxième plus grand nombre de décès liés à la pandémie au monde après les Etats-Unis et se classe troisième en termes de cas d'infection derrière les Etats-Unis et l'Inde.