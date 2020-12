Le bilan des décès est nettement plus lourd que celui de l'ensemble du mois de novembre, au cours duquel 36.964 morts avaient été comptabilisés.

"Décembre est déjà le mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis", a confirmé un rapport hebdomadaire du Projet de suivi du COVID.

Les hospitalisations ont également atteint un niveau record au cours du dernier mois de cette année difficile, le pays ayant enregistré dimanche son quatrième plus grand nombre d'hospitalisations avec plus de 118.720 patients atteints de COVID-19 hospitalisés, selon le rapport.

Encouragés par l'arrivée sur le marché de deux vaccins, certains Américains ont commencé à profiter de leurs vacances de Noël et du Nouvel An, ce qui devrait aggraver encore le risque de contamination.

Les statistiques de l'Administrati on pour la sécurité des transports montrent que malgré les mises en garde émises par des experts de la santé et des Centres de contrôle et de prévention des maladies contre les déplacements, plus de 1,1 million de personnes ont été contrôlées dans les aéroports mercredi, la veille de Noël.

"Nous pourrions très bien assister à une poussée (...)" du virus après les fêtes, a déclaré Anthony Fauci, expert américain de premier plan en maladies infectieuses, à la chaîne d'information CNN.