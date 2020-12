La ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a commencé à utiliser en urgence les vaccins candidats contre le COVID-19 sur certains groupes de personnes clés, a déclaré lundi le gouvernement municipal. La vaccination, disponible dans 48 cliniques désignées dans 15 arrondissements, a commencé le 24 décembre, ciblant certains groupes clés de personnes âgées de 18 à 59 ans, a noté He Zhenyu, directeur adjoint du centre de contrôle et de prévention des maladies à Wuhan, capitale de la province du Hubei. Les personnes vaccinées doivent recevoir deux injections à quatre semaines d'intervalle, a indiqué M. He lors d'un point de presse.

Du 1er octobre au 27 décembre, Wuhan a rapporté un total de 43 cas importés de COVID-19, à savoir dix cas confirmés et 33 cas asymptomatiques. Tous les porteurs asymptomatiques, sauf quatre, sont sortis de l'hôpital, a indiqué Peng Houpeng, directeur adjoint de la commission municipale de la santé.