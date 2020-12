Des résidents de trois maisons de retraite ont été lundi les premiers à recevoir le vaccin contre le Covid-19 en Belgique, pays où ces établissements ont été durement touchés par la pandémie.

Les premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech ont été injectées quasi simultanément en fin de matinée à des résidents d'une maison de retraite à Purrs, ville flamande où se trouve l'usine dans laquelle il est produit, et de deux autres établissements, à Mons en Wallonie, et à Woluwe-Saint-Pierre, en région bruxelloise.

La majorité des pays de l'Union européenne ont commencé ce week-end à vacciner leurs populations contre le Covid-19.

En Belgique, la campagne de vaccination ne devrait toutefois véritablement commencer qu'à partir des 4 et 5 janvier.

A Puurs, Jos Hermans, un résident de 96 ans, a été le premier vacciné. Josepha Delmotte, 102 ans, a été la première à recevoir l'injection à La Bonne Maison de Bouzanton, et Lucie Danjou, 101 ans, à Notre-Dame de Stockel dans l'agglomération bruxelloise. Dans ce dernier établissement, le ministre de la Santé de la région bruxelloise, Alain Mar on, s'est félicité que "90% des résidents aient dit OK à la vaccination". "Dès la rentrée, on commence à vacciner l'ensemble des résidents des maisons de repos à Bruxelles. Une petite dizaine de milliers de personnes vont être vaccinées dans le courant du mois de janvier", a-t-il expliqué à la presse. Après quoi "on vaccinera le personnel des maisons de repos, puis toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé et du social". "Je pense que c'est un soulagement (...) Les résidents et les personnels des maisons de repos ont été vraiment éprouvés par le Covid", a-t-il reconnu. Selon une enquête de l'institut de santé publique Sciensano réalisée du 3 au 11 décembre, 60% de la population belge de 18 ans et plus dit vouloir se faire vacciner.

Les chiffres sont à la baisse en Belgique depuis le 25 décembre, en terme de contaminations, de décès et d'hospitalisations liés au Covid-19, a indiqué lundi l'un des porte-paroles des autorités sanitaires, Yves Van Laethem, lors d'une conférence de presse. Ce pays de 11,5 millions d'habitants recense un total de 638.877 cas de coronavirus et 19.200 décès.

Le 18 décembre, M. Van Laethem avait indiqué que le coronavirus avait fait plus de 10.000 morts parmi les résidents des "maisons de repos" (l'appellation belge).