La Russie a enregistré près de 26.000 décès liés au Covid en novembre et plus de 186.000 depuis le début de l'année, selon des statistiques officielles publiées lundi.

L'office des statistiques Rosstat fait état d'un excès de mortalité entre janvier et novembre 2020 de 229.700 personnes, par rapport à la même période de 2019.

Et "plus de 81% de cette hausse de la mortalité sur cette période est due au Covid", a précisé la vice-Première ministre, Tatiana Golikova, citée par des médias.

Le pays, a enregistré 27.787 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, contre 28.284 un jour plus tôt, a déclaré lundi le centre de réponse au Covid-19.

Plus de 89,5 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été effectués dans tout le pays.