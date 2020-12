Le nombre total d'hospitalisations dues au COVID-19 est passé dimanche à 7.559 dans l'Etat de New York, contre 7.183 samedi, a indiqué lundi le gouverneur Andrew Cuomo sur Twitter.

Les hospitalisations liées au COVID-19 dans l'Etat ont franchi la barre des 6.000 le 15 décembre, et sont depuis restées au-dessus de ce niveau.

M. Cuomo avait déjà averti qu'une augmentation des hospitalisations liées au coronavirus était attendue après Noël, les gens ayant davantage tendance à se rassembler pendant les vacances, alimentant ainsi la propagation du virus. Sur les 124.866 tests de dépistage du COVID-19 effectués dimanche dans l'Etat de New York, 10.407 étaient par ailleurs positifs, soit un taux de positivité de 8,33 %, contre 5,85 % la veille, a ajouté le gouverneur.

"Mise à jour sur les vaccinations : environ 140.000 New-Yorkais ont à ce jour reçu une dose du vaccin" contre le COVID-19, a déclaré M. Cuomo dans un autre tweet.

"Les populations prioritaires pour la vaccination s'élargissent cette semaine pour inclure les employés des centres d e soins d'urgence, les personnes administrant les vaccins contre le COVID-19, et les résidents des installations de l'OASAS (Office of Addiction Services and Support)", a-t-il ajouté.

Lundi à midi, le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins a signalé un total de 37.411 décès liés au coronavirus dans l'Etat de New York, ce qui en fait l'Etat le plus touché des Etats-Unis.