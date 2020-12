Un policier blanc, accusé d'avoir tué un homme noir la semaine dernière à Columbus, a été licencié lundi, ont fait savoir les autorités de cette ville du nord des Etats-Unis.

La mort d'Andre Maurice Hill avait provoqué l'indignation dans un pays traversé depuis le printemps par un mouvement historique contre les violences policières et le racisme.

Cet Afro-Américain de 47 ans se trouvait dans le garage d'une maison quand il a été touché de plusieurs balles par Adam Coy.

Les forces de l'ordre avaient été appelées sur place pour un incident sans gravité.

L'agent avait été suspendu dans la foulée. "L'analyse des preuves justifie le licenciement" d'Adam Coy, a estimé le chef de la police de Columbus, Thomas Quinlan.

Andre Hill, qui n'était pas armé, est le second Afro-Américain tué par la police en moins de trois semaines à Columbus.

"La mort d'Andre Hill est un autre exemple tragique de la tendance de la police à voir les personnes noires comme dangereuses ou criminelles", s'est indigné lundi l'avocat Ben Crump, connu pour défendre plusieurs familles de victimes afro-américaines, dont celle de George Floyd.

Le décès de ce dernier fin mai a provoqué une onde de colère dans le pays et lancé une introspection de la société américaine sur les discriminations raciales d'une partie de la société américaine.