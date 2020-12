Une (1) personne a trouvé la mort et 150 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection civile.

Par ailleurs, deux (2) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe bains à l'intérieur de leurs domiciles.

Il s'agit d'une personne âgée de 40 ans résidant dans la commune de Bordj Bou Arreridj et une deuxième âgée de 71 ans dans la commune de Chalghoum El Aid, dans la wilaya de Mila.

Huit (8) autres personnes ayant également inhalé du monoxyde de carbone ont été secourues par les éléments de la Protection civile qui leur ont prodiguées les soins de première urgence avant leur évacuation vers des structures sanitaires, Les unités de la Protection civile sont intervenues en outre pour éteindre 9 incendies urbains à travers plusieurs wilayas qui ont causé trois (03) décès: une personne de 42 ans ayant perdu la vie suite à un incendie qui s'est déclaré dans une chambre de jardinage au niveau d'un marché dans la commune de Bordj Bou Arre ridj, une deuxième de 22 ans dans un incendie survenu dans 4 locaux commerciaux dans la commune de Dreane (wilaya d'El Tarf) et une fillette de 8 ans décédée dans l'incendie d'une maison sise au centre-ville de la commune de Sidi El Djillali (wilaya de Tlemcen).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période 84 opérations de sensibilisation à travers 19 wilayas (61 communes), rappelant aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation physique, et 86 opérations de désinfection générale à travers 12 wilayas (42 communes).