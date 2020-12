Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, lundi à Djelfa, que la création d’un centre de recherche en agriculture pastorale à l'université "Ziane Achour", fera d’elle "un pôle d’excellence", en la matière.

Lors d’une visite à cet établissement de l’enseignement supérieur, durant laquelle il a procédé à l’inauguration de structures de recherche, le ministre a souligné que les "avancées scientifiques, pédagogiques et de recherches", constatées, par lui, au niveau de cette université, dont le centre de recherche en agriculture pastorale, inauguré par lui, "augurent de l’existence de compétences et de capacités considérables dans cette wilaya, l’habilitant à devenir un pôle d’excellence en agriculture pastorale", a-t-il assuré. Ajoutant que ce centre de recherche "peut garantir une compétitivité en matière d’agriculture intelligente et de pointe, par l’exploitation d’outils et de moyens technologiques de haut niveau", a-t- il indiqué.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Rech erche scientifique a expliqué la création de ce centre de recherche en agriculture pastorale à Djelfa, par la "position stratégique de cette wilaya en tant que zone centrale, entre des régions humides, arides et semi arides", outre "l’importance de sa ressource animale, qui la classe au premier rang national, conjuguée à une vision stratégique fixée précédemment", a-t-il dit. Il a, aussi, souligné, "le rôle attendu de ce centre dans l’étude de la diversité génétique, l’amélioration des races, l’adaptation des plantes pastorales, et l’exploitation de la technologie intelligente dans la modernisation et actualisation des techniques de production végétale, et autres méthodes d’irrigation, parallèlement à la modernisation des méthodes de production de la ressource animale, de manière à couvrir les besoins du marché national en viandes rouges", a-t-il expliqué.

La création de ce centre de recherche vise, également, selon M.Benziane, "à contribuer au développement de la ressource humaine, et au soutien des politiques publiques du domaine (ressource humaine), classé parmi les priorités du Gouvernement, au même titre que d’autres priorités comme la sécurité alimentaire et énergétique et la santé du citoyen", a-t-il indiqué.

Le ministre s’est, également, félicité du renforcement de cette université par une plateforme d'analyse physico-chimique, inaugurée ce lundi, et qui sera mise à la disposition des enseignants et des étudiants, et de partenaires du secteur économique et social.

Cette plateforme est destinée à la réalisation de différentes analyses de la qualité de l’eau et de l’air, ainsi que d’autres produits de large consommation, tout en aidant les étudiants en doctorat de l’université de Djelfa et d’autres universités voisines, dans la réalisation d’expériences en relation avec leurs recherches. Après avoir loué les efforts consentis par la famille universitaire dans la poursuite des opérations pédagogique et administrative, en dépit de la pandémie de la Covid-19, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a abordé les défis liés à la numérisation, la garantie de la qualité de la formation, de la recherche, de l’emploi des diplômés universitaires, et de l’ouverture sur l’environnement économique et social, et du raccordement de l’université aux entreprises économiques.

Il a plaidé, à ce titre, pour l’"impératif pour les responsables de l’université d’intégrer cette nouvelle mouvance dans le secteur, visant à remplacer les pratiques négatives par des pratiques positives, et de coordonner les efforts, en travaillant avec un esprit d’équipe".

La visite du ministre a été clôturée par l’inauguration d’une unité de médecine préventive à l’université de Djelfa.