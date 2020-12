Une fusée Soyouz a décollé vendredi du cosmodrome russe de Vostotchny, en Extrême-Orient, et mis comme prévu en orbite 36 satellites de télécommunications britanniques fabriqués par l'opérateur OneWeb, a annoncé l'agence spatiale russe Roskosmos.

"La mission a été accomplie avec succès. Félicitations!", a indiqué sur Twitter Dmitri Rogozine, le patron de Roskosmos, environ cinq heures après le décollage.

La fusée avait décollé à 12H26 GMT pour ce lancement, qui est le premier et le seul à avoir lieu à Vostotchny cette année. A l'origine prévu pour avril, il avait été reporté à cause de la faillite financière de OneWeb, qui porte le projet d'un internet global depuis l'espace. Le gouvernement britannique, associé au conglomérat indien de télécommunications Bharti, a été depuis choisi comme repreneur de OneWeb, investissant près de 500 millions de dollars dans le projet.

Les six premiers satellites de OneWeb avaient été lancés via des fusées russes Soyouz depuis le pas de tir de Kourou, en Guyane française, en 2019.

La compagnie en a lancé 34 autres en février 2020 depuis le cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, p uis 34 autres en mars.

OneWeb, basé à Londres, prévoit un internet mondial opérationnel en 2022 grâce à 650 satellites orbitant dans l'espace. "Le lancement d'aujourd'hui sera le premier lancement de fusée totalement commercial depuis le cosmodrome de Vostotchny", avait plus tôt indiqué Roskosmos dans un communiqué, soulignant qu'il s'agit aussi du "premier lancement opéré par le fournisseur européen Arianespace pour OneWeb à partir du premier port spatial civil russe".