L'Inde a tiré avec succès deux missiles balistiques à courte portée et de fabrication locale, Prithvi-2, ont rapporté jeudi des médias locaux.

Selon des médias, les essais de lancement des deux missiles (Prithvi-2) menés mercredi, se sont déroulés avec "succès".

Le test s'est fait sur un site d'essai dans l'état oriental d'Odisha.

"Les essais ont été effectués sur des missiles sol-sol, dotés de capacités nucléaires et ont été développés par l'Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO)", précise la source. Ce type de missile, à courte portée de fabrication indienne, est décrit comme un missile à un seul étage et fonctionne au combustible liquide, avec une portée de 350 km.

Il est lancé à partir d'une plate-forme mobile, et il est capable de porter des ogives nucléaires, et le poids de l'ogive du missile varie entre 500 et 1000 kg.

Le 1er décembre dernier, des tests de missiles similaires ont été effectués en Inde et les forces navales ont mené des essais dans les eaux des îles Andaman et Nicobar, au cours desquelles elles ont tiré des missiles supersoniques à ailerons contre des navires de classe BrahMos.