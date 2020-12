Les étoiles à grande vitesse sont des étoiles qui se déplacent extrêmement rapidement, par rapport aux autres étoiles, et peuvent à un moment donné sortir de leur galaxie.

Parmi ces étoiles nouvellement découvertes, 43 pourraient être capables de quitter les contraintes gravitationnelles de la Voie lactée à l'avenir et s'envoler dans l'espace intergalactique.

Au total, plus de 550 étoiles à grande vitesse ont été découvertes depuis la première découverte en 2005. La nouvelle découverte a doublé le nombre total connu, a indiqué Li Yinbi des Observatoires astronomiques nationaux de l'Académie des sciences de Chine (NAOC en anglais), auteur principal de la recherche.

Les étoiles à grande vitesse peuvent offrir des perspectives approfondies sur une grande variété de sujets de la science galactique, allant de trou noir central supermassif au halo galactique lointain, d' après Lu Youjun, scientifique du NAOC. Les scientifiques ont analysé les propriétés chimiques et cinématiques de ces 591 étoiles à grande vitesse et ont découvert qu'elles étaient des étoiles à halo interne. "Leur faible teneur en métaux indique que la majeure partie du halo stellaire s'est formée à la suite de l'accrétion et de la perturbation par les marées des galaxies naines", a noté Zhao Gang, également chercheur au NAOC. La découverte a été récemment publiée dans l'Astrophysical Journal Supplement Series (ApJS).