Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a fait état, dimanche, de la suppression de la condition liée à l’obligation de fournir le certificat de résidence pour l’inscription des demandeurs d’emploi à travers les Agences locales de l’emploi (ALEM) dans les wilayas du Nord.

La condition de fournir le certificat de résidence est toutefois maintenue pour l'inscription dans les dix wilayas du Sud (Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tindouf ,Tamanrasset, Illizi, Adrar, El Oued et Biskra), et ce au regard du "marché de travail dans ces wilayas, qui est soumis à des mesures et instructions spéciales".