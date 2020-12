Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a réaffirmé, dimanche à Alger, l'attachement de l'Algérie au "respect de la souveraineté des pays et le droit des peuples à l'autodétermination", rappelant que celui-ci constitue un "principe immuable" de sa politique étrangère, indique un communiqué du Conseil.

Lors d'une rencontre au siège du Conseil de la Nation avec Giovanni Pugliese, ambassadeur de la République d'Italie à Alger, M. Goudjil "a réitéré à son interlocuteur le principe immuable de la politique étrangère de l'Algérie relatif au respect de la souveraineté des pays et le droit des peuples à l'autodétermination, un droit imprescriptible et inaliénable", souligne le communiqué.

Selon la même source, le président du Conseil de la Nation par intérim "a rappelé dans ce sens, le refus de l'Algérie de s'ingérer dans les affaires internes des pays tout autant qu'elle n'accepte aucune ingérence dans ses affaires internes".

L'entretien a constitué "une occasion pour aborder les développements aux niveaux régional et international", et a permis, aussi, aux deux parties de "passer en revue l'état des relations bilatérales ainsi que le processus suivi de concert afin d'élever ces relation à un partenariat d'excellence véritable".

Lors de cette audience, les deux parties ont évoqué, en outre, "les relations parlementaires et la nécessité d'oeuvrer à la réactivation des groupes d'amitié parlementaire au niveau des institutions législatives des deux pays de manière à accompagner et à impulser la dynamique et le rapprochement qui caractérisent les relations entre les gouvernements des deux pays à tous les niveaux.