Vingt deux (22) stades de proximité ont été réalisés dans des zones d'ombre de la wilaya de Naama et un stade communal de football a été couvert de gazon artificiel, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS). Les travaux de réalisation et la couverture de 22 stades de proximité ont été achevés dans les zones d'ombre de plusieurs communes, dont certaines situées dans des villages éloignés, telles que Elllouz, Hassi Defla, Amar, Tirkount, Ouzgout, Hadjrat Meghil, Sidi Belkacem et Langar, a-t-on indiqué. Une enveloppe de 230 millions DA a été allouée au programme de réalisation et aménagement des infrastructures sportives au profit des populations des zones éloignées de la wilaya, a souligné le chef de bureau programmes et investissements à la DJS, Larbi Miloud. Il a ajouté que 5 autres stades de proximité, d'un coût de réalisation de 50 millions DA, seront achevés prochainement, en plus du revêtement de la pelouse du stade communal d'El Bayodh en gazon artificiel et son équipement en matériels nécessaires pour les équipes sportives pour un coût de 60 millions DA. Les travaux de pose du gazon artificiel de dernière génération sur la pelouse d'un autre stade communal à Mekmen Benamar seront réceptionnés au début de l'année prochaine. Des travaux de réaménagement ont été achevés par ailleurs au complexe sportif de proximité de la commune de Naama pour un investissement de 30 millions de dinars, portant notamment sur l'entretien, la rénovation d'un terrain de réplique et le revêtement d'un terrain de compétition en gazon artificiel. Par ailleurs, les travaux de réalisation de trois piscines couvertes ont été lancés dans les communes de Mecheria, Ain Sefra et Asla, avec des délais de livraison de 14 mois, selon la même source.