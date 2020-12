Une convention de coopération a été signée dimanche à Alger entre l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USHTB) et le groupe pharmaceutique Saidal pour une collaboration entre les deux parties en matière de formation et de recherche scientifique.

Cette convention a été signée lors d’une cérémonie organisée au siège du rectorat de l’USTHB par le recteur de l’Université, Djamel Eddine Akretche et la P-dg de Saidal, Fatoum Akacem, en présence des directeurs des facultés de l’USTHB et des cadres du groupe industriel public.

Fixant les modalités de collaboration entre le Groupe Saidal et l’USTHB, en matière de formation et de recherche scientifique et technique, cette convention va permettre aux deux parties de développer la coopération dans le domaine de la formation, l’organisation des stages pour les étudiants ainsi que l’assistance technique sous forme de prestations tel que définies par l’arrêté ministériel n 353 du 13 mai 2013.

Intervenant à l’occasion, le recteur de l’USTHB a souligné que cette convention couvre plu sieurs domaines de coopération, citant notamment l’organisation et/ou l’encadrement de conférences, séminaires, colloques et journées d’études, ainsi que l’organisation des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclages au profit des employés du Groupe Saidal.

Il est prévu également, dans le cadre de cet accord, selon M. Akretche, de programmer des stages pratiques et des visites pédagogiques au profit des étudiants de l’université auprès de Saidal et l’assistance technique et conseil en ingénierie au profit des unités de production du groupe pharmaceutique public par les différents laboratoires et centres de recherche de l’USTHB.

Conclue pour une durée de trois (03) ans, cette convention permettra aussi l’échange d’ouvrages et documents scientifiques techniques existant chez les deux parties afin d’enrichir le fond documentaire des deux organismes, a fait savoir également le recteur de l’USTHB.

Affirmant que l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene est située dans une zone stratégique proche des sièges des ministères, des administrations centrales, ainsi que des zones d’activités industrielles de la capitale (Rouiba, Réghaia et Oued Semmar) et du quartier d’affaires de Bab Ezzouar, M. Akretche a précisé que "la signature de cette convention avec Saidal perm et à l’université d’interagir avec son environnement et d’améliorer la qualité de la formation des étudiants , ainsi que d’être à l’écoute de tous ces organismes".

L’USTHB forme actuellement des étudiants dans trois principales filières qui ont un rapport direct avec l’activité du groupe Saidal, à savoir des formations de master dans le génie pharmaceutique, de chimie de médicament et dans les sciences pharmaceutiques au sein de la faculté de biologie, a ajouté M. Akretche.

"Nous voulons aussi lancer à travers cette convention avec Saidal une réflexion sur la mise en place d’un master pluridisciplinaire afin de former des profils recherchés par les industriels du médicaments", a-t-il fait savoir.

L’autre objectif visé par l’université est celui de l’innovation et de réalisation des brevets de recherche et industriels sur de nouvelles molécules, a tenu à signaler en outre le recteur de l’USTHB.

De son côté, la PDG du Groupe Saidal a souligné que "cette convention de coopération va renforcer les liens et la proximité entre le monde industriel et l’espace universitaire", précisant que l’entreprise publique veut "développer de véritables échanges à travers des sessions de formation, de stages et des conférences".

Evoquant les modalités de mise en œuvre de cette convention, Mme Akacem a ind iqué qu’une équipe interne du Groupe sera chargée de coordonner avec l’université en vue d’élaborer des thématiques de recherche et de formation.

Ces équipes mixtes seront appelées, selon le PDG de Saidal, à définir des priorités en matière notamment de formations pratiques dans les domaines de la pharmacie, de la biologie et de l’industrie du médicament.

"Dans le contexte actuel de pandémie du Covid-19, il y a nécessité de développer des partenariats avec les universités algériennes en vue de mener des projets de recherche et d’améliorer la qualité de la formation de nos étudiants et cadres", a-t-elle relevé, se félicitant du fait que l’USTHB accepte de mettre à la disposition de l’entreprise l’ensemble de ses laboratoires et plateaux techniques d’analyse.