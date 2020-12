Pas moins de 2.423 foyers dans la wilaya de Tébessa ont été raccordés, depuis janvier dernier, au réseau de l’électrification rurale, a indiqué dimanche, la chargée de communication de la concession de distribution d'électricité et du gaz, Nardjes Benaarfa.

"Depuis le 1er janvier dernier, un réseau de distribution long de plus de 336 km a été réalisé à travers plusieurs communes de Tébessa", a précisé la même responsable à l’APS, soulignant que les projets ont été concrétisés suite à la levée du gel sur des projets du secteur de l'énergie dans la wilaya.

Elle a, dans ce contexte, déclaré que ces projets ont été financés par le fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales. Aussi, 62 transformateurs électriques ont été mis en service au cours de cette période à travers plusieurs collectivités locales, notamment Stah Guentis, Négrine, Bir El-Ater et Safsaf El-Ouesra, dans le cadre du quinquennal 2010-2014, a fait savoir la même source, relevant que 716 foyers ont été raccordés à cette énergie vitale.

Sur un autre registre, 65 projets de développement dans le domaine du raccordement à l'électrification rurale ont été lancés depuis le début de l'année en cours dans les zones d'ombre de la wilaya de Tébessa, a révélé Mme. Benaarfa.

Une enveloppe financière qui s'élève à 2,4 milliards DA a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets, totalisant la réalisation de 1200 km de réseau de distribution d’électricité. S'agissant des projets réalisés dans le domaine de l’électrification agricole, la chargée de communication a indiqué que 5 projets ont été concrétisés pour alimenter 21 puits dans plusieurs communes. En outre, la même source a ajouté qu'un accord de partenariat sera signé "au cours de la prochaine année" entre la concession de distribution d'électricité et du gaz de Tébessa et la direction des services agricoles pour alimenter 182 puits en électricité agricole dans 18 régions, avec un réseau de distribution de 238 km. A noter que le taux de couverture en électricité dans la wilaya de Tébessa a atteint 94,4%, et 74,4% en gaz naturel.