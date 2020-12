Il s’agit de 330 foyers de l’agglomération Ouled Boudouh dans la commune de Tella et de 1.330 foyers répartis sur plusieurs mechtas de la commune de Hammam Soukhna, a précisé Abdallah Djedah, directeur de l’entreprise de concession de la distribution de l’électricité et du gaz de Sétif, au cours de la cérémonie de mise en service présidée par le wali, Kamel Abla. Le raccordement au réseau de l’agglomération Ouled Boudouh a nécessité la réalisation d’un réseau de distribution de 49 km et une enveloppe financière de 50 millions DA dégagée du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, a déclaré le même cadre. Un réseau de 191 km et une enveloppe financière de 483 millions DA ont été nécessaires pour desservir les mechtas de Kehatra, Ouled Azam, Khenafif, Ouled Hellal, Douyekh, El Madher, Djendarmia, Teratfa, Keramcha, Ouled Mehana, Metarfa, Houamel, Ouled Athmane et Belhouchet de la commune de Hammam Soukhna, a -t -il dit.

Avec ces nouveaux raccordements, le taux de couverture par le réseau de gaz dans la daïra de Hammam Soukhna dont relèvent ces deux communes passe à 98 % et celui de la wilaya à 96,5 %, selon la même source. Les deux opérations réalisées dans un court délai et coïncidant avec la saison hivernale ont suscité la joie des habitants bénéficiaires qui n’auront plus à souffrir des contraintes liées à l’utilisation des bouteilles de gaz butane.