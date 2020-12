Manger des fruits chaque jour serait bénéfique pour la santé, on nous le dit assez. Mais on se doute moins qu’ils ont une incidence sur le risque de rupture d’anévrisme. L’anévrisme de l’aorte abdominale est une dilatation anormale de l’aorte qui augmente son risque de rupture. Dans 80 % des cas cette rupture est fatale.

Les chercheurs de l'institut Karolinska de Stockholm et de l'université d'Uppsala ont testé les vertus des fruits sur plus de 80 000 adultes âgés de 46 à 84 ans. Cette étude de longue haleine parue dans la revue scientifique Circulation a duré treize ans. Pendant toutes ces années, les scientifiques ont scruté à la loupe la consommation de fruits et de légumes des volontaires.

Les résultats confirment que plus on mange de fruits, plus le risque de rupture d’anévrisme diminue. Trois fruits par jour ont fait baisser le risque de 44% chez ceux qui ont suivi ce régime comparé aux personnes qui n’ont pas mangé plus de 5 fruits par semaine. La consommation de deux fruits par jour a également eu un rôle positif en étant associé à une diminution du risque d’anévrisme de 25%.

Ce cercle vertueux s’est encore plus vérifié chez les hommes et précisément les hommes fumeurs, par ailleurs, une des catégories les plus exposées au risque de rupture d’anévrisme. Il n’empêche que "tout le monde devrait consommer quotidiennement la quantité de fruits et légumes recommandée, pas seulement les fumeurs", précise le Dr Stackelberg, interrogé par Le Figaro.

Les hommes sont 13 fois plus touchés que les femmes par cette pathologie qui survient généralement après 65 ans. Et le tabac fait partie des facteurs de risque. Les chercheurs pensent que la consommation de fruits, sans recommander certains fruits en particulier, aurait un impact positif sur la pression artérielle.

Mais on dispose de peu d’explications. Les fruits ont encore d’autres secrets à révéler.