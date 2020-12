L'ES Sétif est repassée en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, en battant dimanche à domicile le Paradou AC (1-0), alors que l'USM Alger a signé sa première victoire de la saison, en dominant le NA Husseïn-Dey (3-0) dans un derby algérois à sens unique, à l'occasion de la 6e journée.

Les Sétifiens, qui partaient favoris dans leur antre du 8-Mai-1945, ont dû attendre les dix dernières minutes pour faire la différence face à une accrocheuse équipe du PAC.

Le jeune Amoura a surgi à la 81e minute pour offrir une victoire précieuse aux siens et, au passage, atteindre la barre de trois buts depuis le début de la saison, après le doublé inscrit en déplacement face à l'USMA, lors de la 1re journée.

L'USMA, dos au mur après deux points engrangés en cinq rencontres, a réagi de fort belle manière en battant nettement le NAHD (3-0), grâce notamment à un doublé de Koudri.

Les "Sang et Or", toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, ont terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de Sidhoum en deuxième période (52e).

De son côté, l'AS Aïn M'lila a confirmé son ex cellent début de saison en s'imposant difficilement face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0).

Le buteur-maison Demane a marqué pour l'occasion son troisième but de la saison (75e), alors que le gardien de but Boultif a assuré derrière en arrêtant un penalty mal tiré par Guettal en fin de match.

Le NCM s'enlise dans la crise

L'attaque de l'ASO Chlef continue de cracher le feu pour le deuxième match de suite.

Quelques jours après avoir dominé en déplacement la JSM Skikda (4-1), les Chélifiens se sont offert cette fois-ci à domicile la lanterne rouge l'US Bel-Abbès sur le même score.

Avec 11 buts inscrits en six matchs, l'ASO Chlef détient la meilleure attaque du championnat.

Pour sa part, l'USMBA continue de manger son pain noir et paye les frais des problèmes internes auxquels elle fait face depuis le début de l'exercice.

Dans l'autre derby de l'Ouest de cette journée, le MC Oran s'est imposé à la maison face au RC Relizane (1-0).

Les joueurs de l'entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani concèdent leur deuxième revers de suite, après celui essuyé à domicile face au MC Alger (0-1).

Invaincu jusque-là, le MCO poursuit sa marche en avant pour occuper la 4e place au tableau, conjointement avec le MCA et l'ASO, alors que le RCR stagne à la 11e position.

Quant au NC Magra, il s'enlise dan s la crise en concédant sa troisième défaite de suite, à domicile face à l'Olympique Médéa (1-3).

Les gars du "Titteri" enchaînent, eux, un deuxième succès en dehors de leurs bases, après celui réalisé au stade Omar-Hamadi face à l'USMA (3-1).

La JS Kabylie a confirmé son réveil en allant tenir en échec l'US Biskra (1-1) et surtout aligné un troisième match sans défaite, toutes compétitions confondues, après la victoire chez l'ASO (2-0) puis à Niamey face aux Nigériens de l'US Gendarmerie (2-1) au 2e tour préliminaire (aller) de la Coupe de la Confédération.

Enfin, le duel des promus entre le WA Tlemcen et la JSM Skikda s'est terminé sans vainqueur (0-0).

Un résultat qui arrange plutôt les Skikdis, lesquels réagissent après la lourde défaite essuyée à domicile face aux Chélifiens (1-4).

Les rencontres JS Saoura - MC Alger et CR Belouizdad - CS Constantine ont été reportées en raison de l'engagement des deux clubs algérois au 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique.