Menés de 50 points à la mi-temps, du jamais-vu dans l'histoire de la NBA, les Clippers de Los Angeles se sont fait balayer 124 à 73 par les Mavericks de Dallas de Luka Doncic, dimanche.

Privés de leur star Kawhi Leonard, les Clippers ont rapidement été dépassés par le jeu rapide et efficace des Mavericks.

Doncic a mené les Texans avec 24 points, 9 rebonds et 8 passes, bien épaulé par Josh Richardson (21 points) et Tim Hardaway Jr (18 points).

Côté Clippers, l'un des prétendants au titre, tous les joueurs ont offert une prestation décevante, y compris leur star Paul George, auteur de 15 points, à 4 sur 13 au tir. Profitant déjà d'une avance de 23 points dans le premier quart-temps, les Mavericks ont atteint la pause avec une avance stratosphérique de 50 points (77-27), un écart record à la mi-temps dans l'histoire de la NBA.

"Je n'ai jamais rien vu de tel en NBA et les Clippers sont chez eux", a réagi l'ancienne légende de la NBA, Earvin "Magic" Johnson, sur Twitter.

A la reprise, les Clippers ont semblé réagir en marquant 10 points d'affilée mais n'ont pas pu suivre. Les joueurs de Tyronn Lue évoluaient sans leur double champion NBA Kawhi Leonard, qui a reçu huit points de suture vendredi après un coup à la mâchoire involontaire de son coéquipier Serge Ibaka.

Avant ce match, les Mavericks avaient perdu leur deux premiers matches de la saison, alors que les Clippers comptaient deux victoires.

La journée de dimanche se poursuit avec neuf autres matches, dont le duel entre les Minnesota Timberwolves et les Los Angeles Lakers, champions en titre.