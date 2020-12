L'équipe nationale de handball, s'est inclinée dimanche face à la Russie 24 à 30 (mi-temps : 7-14), dans le cadre du tournoi amical préparatoire qui se déroule à Jastrzebie-Zdroj (Pologne), en vue du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).

L'ailier droit de la sélection nationale Redouane Saker (JSE Skikda), est sorti sur blessure au bout de 10 minutes de jeu.

Les coéquipiers de Mustapha Hadj Sadok disputeront leur deuxième et dernier match dans le cadre de ce rendez-vous préparatoire, lundi face à la Pologne (17h30, algériennes).

La Biélorussie qui devait prendre part à ce tournoi a fini par renoncer.

Le Sept algérien, à pied d’oeuvre depuis dix jours en Pologne, pour son premier stage précompétitif, s’est imposé face à la Pologne (26-23), avant de s’incliner face au même adversaire (24-26), pour ses deux premiers matchs amicaux disputés les 21 et 22 décembre.

Les joueurs du sélectionneur Alain Portes effectueront un ultime stage précompétitif à Manama (Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux face à la sélection locale les 8 et 10 janv ier. Le départ pour le Caire se fera à partir de Manama le 11 janvier.

Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).