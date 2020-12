Une régression due au fait que la championne d'Afrique junior de 2015 était restée sans compétition pendant près de deux semaines au début du mois de décembre en raison d'une blessure.

Cet arrêt forcé lui a coûté des points et fini par se répercuter négativement sur son classement mondial.

Mais depuis son rétablissement il y a une semaine, l'Algérienne de 21 ans a déjà disputé un tournoi professionnel à Monastir (Tunisie) durant lequel elle a réussi à atteindre les quarts de finale.

Ibbou s'est inscrite pour un autre tournoi professionnel à Monastir, et dont le tableau final débutera ce lundi.

Elle espère y réaliser un meilleur parcours que lors des précédents et récolter au passage les points qui lui permettront de soigner son classement mondial.