La Jordanie a détecté le nouveau variant britannique du coronavirus chez un couple de Jordaniens arrivant du Royaume-Uni, a annoncé dimanche le ministre jordanien de la Santé.

Selon Nazir Obeidat, le couple est arrivé en Jordanie le 19 décembre.

La nouvelle souche, présentée par des scientifiques comme beaucoup plus contagieux que les souches jusque-là en circulation, a été identifiée après qu'ils ont été testés positifs au coronavirus et placés à l'isolement. Ils étaient toujours en quarantaine dimanche, sous la surveillance d'experts médicaux en vertu du protocole en vigueur, a ajouté M. Obeidat, précisant qu'ils étaient tous les deux dans un "excellent état de santé".

Plusieurs pays ont annoncé samedi des cas du variant britannique du coronavirus repéré en septembre, comme l'Italie, la Suède, l'Espagne ou le Japon, après cette semaine des personnes contaminées en France, en Allemagne, au Liban et au Danemark. Après l'annonce de cette découverte au Royaume-Uni, l'inquiétude a poussé plus d'une cinquantaine de pays --nombre d'entre eux appliquent toujours la mesure-- à couper leurs liais ons aériennes, maritimes ou terrestres avec lui. La Jordanie fait partie de ceux-là: les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni sont interrompues depuis le 21 décembre et ce jusqu'au 3 janvier. Elle a recensé 286.356 cas de contamination par le coronavirus, dont 3.729 décès.

Des restrictions sont en vigueur dans le pays, avec notamment la fermeture des écoles et des universités et un couvre-feu nocturne.

Le vaccin américano-allemand Pfizer-BioNtech a été approuvé selon une procédure d'urgence mi-décembre.

M. Obeidat a indiqué en novembre que les vaccins seraient gratuits pour les Jordaniens et pour les résidents étrangers.