La France a enregistré 8.822 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, selon Santé publique France dimanche, données peu significatives le week-end suivant Noël, par ailleurs premier jour de la vaccination en France.

Le nombre de cas confirmés varie sensiblement les jours de fermeture des laboratoires, comme les jours fériés, rendant la comparaison avec les jours précédents difficile. Il faudra attendre un rééquilibrage dans les jours qui viennent, alors que la campagne de vaccination française a été lancée symboliquement dans deux structures hospitalières pour personnes âgées.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, a poursuivi sa décrue à 2,9%, contre 3,1% la veille et 3,4% vendredi. Cet indicateur clé s'élevait à 6,4% le 8 décembre, date à laquelle un nouveau mode de comptabilisation a été introduit. Au total, plus de 2,55 millions de cas de Covid-19 ont été confirmés depuis le début de l'épidémie, dont plus de 20.000 vendredi.

La France a enregistré 175 morts supplémentaires liées au virus, pour un total de 62.746 décès depuis le début de la pandémie, selon l'agence sanitaire.