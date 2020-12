Pas moins de 410 consultations médicales ont été effectuées lors des deux caravanes médicales spécialisées qui ont sillonné les zones d'ombre relevant des communes de Thlidjen et Ain Zarga (wilaya de Tébessa), a indiqué mercredi, le directeur local de la santé et de la population (DSP), Saïd Belaïd.

"Ces caravanes visent la prise en charge sur le plan médical des habitants des régions enclavées et les zones d'ombre de la wilaya de Tébessa et rapprocher les services sanitaires des citoyens", a précisé le même responsable, soulignant que la première caravane a ciblé la région de Gastel (Ain Zarga) et la deuxième celle de Foum Sad (Thlidjen).

Des consultations médicales ont été assurées en médecine générale, l'ophtalmologie, l'ORL au cours de ces caravanes, a relevé la même source.

Les médecins généralistes et spécialistes et les paramédicaux ont examiné 150 malades à Gastel et 260 autres à Foum Sad, a fait savoir M. Belaid , soulignant que des conseils sur la prévention du Covid 19 ont été également dispensés au cours de ces caravanes médicales.

"Les malade s nécessitant des interventions chirurgicales urgentes seront pris en charges au niveau des établissements publics hospitaliers de la wilaya", a déclaré le DSP, ajoutant que des caravanes similaires seront organisées dans les prochains jours à travers d'autres zones d'ombre.