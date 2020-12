Quatre (4) opérations de transplantation rénale ont été réalisées ces deux derniers jours (vendredi et samedi) au Centre hospitalo-universitaire d'Annaba, a-t-on appris dimanche de la cellule de communication auprès de cet établissement de santé.

Les opérations de greffe ont été effectuées par un staff médical conduit par le professeur Ahcène Atik, chef de service de la néphrologie, de l'hémodialyse et de la transplantation rénale au CHU d’Annaba avec la collaboration du professeur Hocine Chaouche d’Alger, au profit de 2 femmes et 2 hommes âgés entre 17et 59 ans, issus des wilayas de Skikda, Guelma, Oum El Bouaghi et El Taref, a-t-on précisé.

Depuis janvier dernier, le Centre hospitalo-universitaire d’Annaba a réalisé 18 opérations de transplantation rénale et ce, en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par l’apparition du Covid-19 qui s’est répercutée sur le déroulement "normal" des différentes activités sanitaires notamment celle en rapport avec le volet chirurgie, a fait savoir le Pr Ahcène Atik qui a fait part de l’élaboration d’un ambitieux programme de greffe rénale pour l’exercice 2021.

Selon la même so urce , l’équipe médicale pluridisciplinaire chargée de ces opérations au CHU d’Annaba a acquis une "importante expérience" en matière de transplantation rénale.

Pour rappel, le Centre hospitalo-universitaire d’Annaba réalise annuellement, une moyenne de 35 opérations de greffe rénale.