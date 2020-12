Un navire de pêche a coulé, lundi, dans l'Arctique russe après avoir gelé 17 personnes portées disparues tandis que les opérations de sauvetage se poursuivent, ont indiqué les autorités citées par les agences de presse russes. Selon le ministère des Situations d'urgence cité par l'agence TASS, il s'agit du navire "Onega" basé à Mourmansk, qui a coulé près de l'archipel de la Nouvelle-Zemble dans la mer de Barents.

"L'équipage est composé de 19 personnes. Deux personnes ont été sauvées", a-t-il ajouté. Un navire participe aux opérations de recherche et trois autres sont en route sur les lieux de l'accident, selon la même source, qui précise que la cause du naufrage est "le givrage". Selon une autre source interrogée par l'agence TASS, la "mauvaise" météo dans la zone du naufrage ne permet pas l'utilisation de l'aviation pour les opérations de sauvetage. En janvier 2018, un navire de pêche russe avec 21 personnes à bord avait coulé en mer du Japon, sans qu'aucun survivant ne soit retrouvé après cinq jours d'opérations de recherches par des températures glaciales et des vents violents. En avri l 2015, le naufrage d'un chalutier-congélateur russe dans la même région avait fait au moins 56 morts.

Dans la mer de Barents, 14 officiers russes avaient trouvé la mort en juillet 2019 dans l'incendie de leur sous-marin, un accident dont les circonstances n'avaient pas été révélées par les autorités au nom du "secret d'Etat".