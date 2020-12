Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 149 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd été enregistré dans la wilaya d’Ain Defla, avec cinq (05) décès et dix (10) blessés, suite à un carambolage entre deux véhicules poids-lourd et six véhicules légers, survenu sur l’autoroute Est-Ouest au lieu dit Sidi-Abed, dans la commune d'Ain Soltane (Ain Defla).

Les unités de la Protection civile sont également intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 12 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles respectifs dans les wilayas de Constantine (3 personnes), M’sila (4), Batna (2) et une personne à Alger, Guelma et Chef, ajoute la même source, précisant que les victimes ont été prises en charge et évacuées dans un état jugé satisfaisant vers les structures sanitaires.

S'agissant des activités lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 90 opérations de sensibilisation à travers 17 wilayas (51 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect des mesures du confinement sanitaire ainsi que les règles de la distanciation physique.

Elles ont également effectué 89 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas (44 communes), ce qui a nécessité la mobilisation, pour les deux opérations, de 378 agents, tous grades confondue, 57 ambulances et 31 engins.