Le moudjahid Athamna Mahmoud est décédé vendredi à l'âge de 94 ans , a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Né le 3 novembre 1926 à Batna, le défunt était un moudjahid de la première heure qui a rejoint l'Armée de libération nationale (ALN) en 1956 après la grève des étudiants alors qu'il était étudiant en médecine. Surnommé médecin de la première wilaya historique, il faisait des interventions chirurgicales aux moudjahidine dans les maquis des Aurès avec des outils rudimentaires.

En 1959, feu Athamnia a rejoint l'université en Tunisie pour reprendre ses études en médecine. D'après les témoignages de ses frères d'arme, Si Mahmoud a pratiqué la médecine dans les maquis de Berradja et Beni Melloul. Connu pour son patriotisme, le défunt a œuvré avec abnégation pendant la révolution et après l'indépendance ou il s'est spécialisé en néphrologie et urologie. Le moudjahid Dr. Athamnia a été rappelé à Dieu le 25 décembre 2020 à Paris.

Le ministre des moudjahidine, Tayeb Zitouni a présenté, "en cette douloureuse épreuve, ses condoléances les plus sincères et exprimé sa compassion et solidarité avec la fami lle et les proches du défunt". "L'Algérie a perdu en le moudjahid Athamnia, un des piliers de la glorieuse révolution et un de ses hommes les plus fidèles au legs des chouhada et principes novembristes", a écrit le ministre, implorant Dieu le Tout Puissant d'assister sa famille d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis".