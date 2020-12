La direction de la protection civile de Blida compte procéder au lancement, début 2021, d’une application "Allo Himaya" visant à faciliter les appels de secours sur le numéro "1021", a-t-on appris, dimanche, du chargé de la communication auprès de ce corps constitué.

Selon le sous-lieutenant Adel Ezghimi, cette nouvelle application, en cours d’expérimentation depuis trois jours, et dont les tests se poursuivront pour une autre semaine "sera officiellement téléchargeable, pour les citoyens, au début de l’année prochaine (2021)". Il a souligné la "facilité de téléchargement de cette application sur les portables, tout en étant adaptée à tous les systèmes androïdes, à partir de la version 4,1. "Cette application est, également, capable de déterminer automatiquement le numéro de l’appelant et de son lieu, ce qui permet de s’assurer de la véracité de l’appel au secours", a-t-il, en outre, fait savoir.

Outre les appels, cette même application offre, aussi, possibilité d’envoyer des SMS de détresse, en intégrant des informations sur le caractère de l’accident, et d’autres détails liés au lieu, le nombre de blessés, voire même l’état de la route, ou d’un incendie, entre autres.

Explicitant le fonctionnement et les avantages de cette nouvelle application, le sous-lieutenant Adel Ezghimi a ajouté que celle-ci permet, également, à ses utilisateurs, de "donner tout les détails concernant le lieu ou le site de l’accident, aux fins de faciliter l’envoi des unités territorialement compétentes en temps opportun", a-t-il dit. L’application, dont la place occupée sur la mémoire du portable ne dépasse pas les 7 GO, ce qui la rend facile de stockage et d’utilisation, "peut, également, être fonctionnelle à l’échelle nationale, soit toutes les wilayas exploitant le système numérique dédié aux appels au secours, à travers les directions des wilayas de la protection civile", a-t-il, encore, fait savoir.

Cette application a été conçue par le chef du bureau des transmissions et de communication opérationnelle de la direction de la protection civile de Blida, le capitaine Ben Lemane, également à l’origine du système numérique des lignes de secours et des lignes privées, est-il indiqué de même source.