Les importations et les exportations automobiles de la Chine ont poursuivi leur expansion en novembre, selon des données fournies par l'Association chinoise des constructeurs automobiles. Le mois dernier, le volume des importations et des exportations automobiles a totalisé 16,3 milliards de dollars, en hausse de 6,3% sur un mois, a déclaré l'association, citant des données douanières.

En glissement mensuel, les importations automobiles ont grimpé de 2,4% pour atteindre 8,53 milliards de dollars en novembre, et les exportations ont augmenté de 11% à 7,77 milliards de dollars pendant cette période. Au cours des onze premiers mois de l'année, les importations et les exportations automobiles ont totalisé 134,67 milliards de dollars, en baisse de 6,3% sur un an. Ce recul a néanmoins ralenti de 1,7 point de pourcentage par rapport à celui rapporté sur la période janvier-octobre, a indiqué l'association.

Le marché automobile chinois, durement touché par le COVID-19, a commencé à se redresser en avril, grâce à une libération de la demande jusqu'alors refoulée et à des politiques de soutien, selon l'association.