M. Sunak promet une coopération avec l’Union européenne à ce sujet, qui n’est pas traité dans l’accord commercial conclu jeudi entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

A compter du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n’auront plus d’accès automatique au marché unique de l’UE.

"Maintenant que nous avons quitté l’Union européenne, nous pouvons faire des choses un peu différemment (dans les services financiers)", a déclaré M.

Sunak à la presse, tout en assurant que le Royaume-Uni et l’UE allaient continuer de dialoguer étroitement à ce sujet, en particulier sur la question des "équivalences".

En vertu de ce système des "équivalences", l’accès aux marchés de l’UE ne sera pas accordé aux banques, aux assureurs et aux autres entreprises financières basées en Grande-Bretagne, sauf si les réglementations britanniques sont jugées "équivalentes" par Bruxelles ou aussi strictes que les réglementations en vigueur da ns l’Union européenne .

Un protocole d’accord séparé sur la finance doit être négocié entre Londres et Bruxelles d’ici mars 2021, la City ayant vocation à rester une place financière majeure en dépit du Brexit.

L’exode des cadres londoniens de la finance vers l’Europe ne s’est pas véritablement concrétisée, même si des établissements financiers ont transféré certaines de leurs activités à Francfort, Paris ou Dublin.