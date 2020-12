Un nouveau type de trains à grande vitesse Fuxing, d'une vitesse de 250 km/h, sera bientôt mis en service sur plusieurs lignes ferroviaires, selon la China State Railway Group Co., Ltd. Le train à grande vitesse CR300, nouveau membre de la famille des trains à grande vitesse Fuxing qui couvre actuellement la gamme de vitesse allant de 160 km à 350 km, sera mis en service sur les chemins de fer reliant Hangzhou et Shenzhen, Lianyungang et Zhenjiang, Guiyang et Guangzhou, entre autres. Cela marque une étape importante dans le développement ferroviaire de la Chine, et montre que le pays continuera à être le leader mondial de la technologie ferroviaire à grande vitesse, a annoncé la société. Jusqu'à présent, les trains à grande vitesse Fuxing ont parcouru 836 millions de km en toute sécurité, transportant un total de 827 millions de passagers. On s'attend à ce que les trains à grande vitesse Fuxing soient utilisés dans toutes les régions de niveau provincial de la partie continentale de la Chine l'année prochaine, a déclaré l'entreprise.