Les sélections tunisienne et libyenne des moins de 17 ans sont attendues les 15-16 janvier à Alger, en vue du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de la catégorie (CAN-2021), a indiqué dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).

Ces dates font partie des principales décisions qui ont été prises par le Comité d'organisation de ce tournoi, et qui a tenu deux réunions dans cette perspective, a précisé l'instance fédérale dans un communiqué.

Le tournoi se déroulera sous forme d'un mini-championnat avec la participation de trois sélections (Algérie, Tunisie et Libye). A la fin de la compétition, le premier au classement sera qualifié pour la phase finale de la prochaine CAN des U17 au Maroc.

Chaque sélection disputera deux rencontres et disposera d'un effectif de 30 joueurs qui seront qualifiés 15 jours avant le premier match du tournoi.

"Les joueurs supplémentaires au-delà de 20 sont à la charge de leurs fédérations respectives", a tenu à préciser la FAF, en ajoutant que le calendrier des rencontres sera élaboré à la suite d'un tirage au sort dont la date n'a pas encore été fixée.

Pour préparer ce tournoi, la sélection algérienne disputera deux matchs amicaux dimanche et mardi contre son homologue sénégalaise. Ces deux joutes sont programmées à 14h30 au stade du 5-Juillet (Alger).