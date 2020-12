L'équipe de handball du FC Barcelone se présente comme la favorite du Final Four de l'édition 2019/2020 de Ligue des champions d'Europe, prévu lundi et mardi à Cologne (Allemagne). Les handballeurs de Barcelone viseront un dixième titre européen, le dernier datant de 2015.

Après leur début de saison parfait avec 25 victoires en autant de rencontres disputées, Ligue des champions et championnat national confondus, ils apparaissent comme les favoris incontestables de cette édition.

En demi-finales (17h00 GMT), les Espagnols seront opposés au Paris SG, qu'ils ont battu à deux reprises en phase de groupes l'an dernier (36-32, 35-32).

Les coéquipiers de Luka Karabatic espèrent décrocher leur premier titre européen, après trois "Final Four" infructueux, dont une finale perdue à la dernière seconde en 2017 contre le Vardar Skopje.

Selon les matches européens déjà joués comptant pour la saison 2020/2021, l'autre demi-finale (19h30 GMT) penche en faveur des Hongrois de Veszprem, finalistes en 2019, qui ont largement dominé leurs adversaires, les Allemands de Kiel, il y a trois semaines en remportant un match de phase de g roupes 41 à 33. Le THW Kiel retrouve le tournoi final après quatre ans d'absence.

Entre-temps, aucun autre club allemand n'était parvenu à se hisser en demi-finales et la Bundesliga, considérée comme un des meilleurs championnats nationaux, n'était plus représentée lors des "Final Four".

A l'issue des matches de groupes, joués normalement avant l'interruption de la compétition, les barrages et les quarts de finale avaient été annulés et l'EHF avait décidé de qualifier les deux premiers des poules hautes directement pour le "Final Four", écartant ainsi le Vardar Skopje, tenant du titre.

Pour ce Final Four prévu à la Lanxess-Arena de Cologne, qui accueille d'habitude près de 20.000 spectateurs, les matches se dérouleront à huis clos, Covid-19 oblige.