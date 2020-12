Une opération de plantation de 2.000 arbres, offerts par la conservation des forêts de la wilaya, a été organisée samedi au village olympique d’Oran, dans le cadre des préparatifs de la 19ème édition des Jeux méditerranéens que la capitale de l’ouest du pays doit accueillir en 2022, et ce en collaboration avec plusieurs organismes de la wilaya.

Le Directeur général du Comité d’organisation des Jeux méditerranéens 2022, Salim Ilès, a indiqué, à l’APS, que cette opération de plantation d’arbres, qui est à sa première phase, a été lancée par le comité d’organisation des JM (CIJM) en coordination avec les bureaux d’études chargés des projets, en complément du programme déjà tracé dans le cadre du marché du village olympique, qui cible toutes les infrastructures sportives devant accueillir les JM, notamment le village olympique.

Le même responsable a ajouté que plusieurs organismes collaborent à cette opération, à savoir la protection civile, la direction de la jeunesse et des sports (DJS), les services de la wilaya d’Oran, la direction des équipements Publics (DPE), les bureaux d’études, ainsi qu ’un grand nombre de bénévoles.

Dans le même cadre, Salim Ilès a indiqué que l’opération de plantation d’arbres se poursuivra dans les semaines à venir, à raison d’une opération chaque samedi, et ciblera les autres infrastructures sportives, notamment le stade olympique et les infrastructures complémentaires. Pour rappel, les Jeux méditerranéens d’Oran devaient avoir lieu en 2021, mais ont été reportés à 2022 à cause de la pandémie du Covid-19.