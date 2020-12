Pas moins de 286 opérations de développement destinées aux zones d’ombre ont été réceptionnées dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la wilaya. Les 286 opérations réalisées jusqu’à la semaine en cours font partie de 338 opérations inscrites au profit de 289 zones d’ombre dont la concrétisation a été lancée en début d’année en cours, a-t-on indiqué. Elles touchent plusieurs domaines et portent sur l’ouverture de pistes, la rénovation des routes, le raccordement aux réseaux d’électrification rurale, de gaz naturel, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, la réfection d'écoles primaires et de cantines scolaires et l’aménagement des structures sanitaires, entre autres.

Il est aussi attendu l’achèvement de 52 opérations restantes dans les prochains jours, a-t-on annoncé, soulignant qu'elles ont été financées en majorité par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, avait déclaré à la presse fin octobre dernier que la Direction des ressources en eau s'était lanc ée dans la rénovation de 240 km du réseau d’AEP et de 56 km du réseau d'assainissement dans les zones d’ombre, en plus de la réalisation et de l’équipement de 20 puits artésiens en vue d’améliorer l’AEP, a-t-on rappelé La Direction des travaux publics a également lancé des projets de revêtement et de maintenance des routes sur une longueur de 267 km, alors que la Direction de l’énergie a réalisé cinq projets de raccordement de 20.000 foyers répartis sur 69 zones d’ombre au réseau de gaz naturel, ainsi que le raccordement de 141 villages à l’électrification rurale. Le secteur de l’éducation a, quant à lui, bénéficié d'un projet de réhabilitation et de réfection de 261 écoles primaires, a-t-on ajouté de même source.