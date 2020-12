Répartis sur 44 lotissements, les travaux de viabilisation ciblent particulièrement les réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité et de gaz et les routes, ont précisé les mêmes services expliquant que plus de 70% des travaux de viabilisation sont en phase "de finition". L'opération de viabilisation a contribué à offrir un plan de charges au profit des entreprises activant dans la wilaya de M’sila ainsi que l’attribution d’un lot de terrain prêt à la construction et lutter contre la construction illicite a-t-on noté des mêmes services. Pour rappel, la wilaya de M’sila avait procédé, ces deux dernières années à la distribution de plus de 3.500 lots de terrains à caractère social.