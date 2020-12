Le nouveau gouvernement yéménite dirigé par Muin Abdul Malika a prêté serment, samedi, a indiqué une source gouvernementale yéménite.

Le nouveau cabinet a prêté serment devant le président yéménite Abd Rabbu Mansour Hadi, à sa résidence dans la capitale saoudienne Ryadh, a-t-on précisé de même source.

Vendredi dernier, le président yéménite a pris la décision de former un nouveau gouvernement dirigé par Muin Abdul-Malik. L'agence de presse yéménite Saba, a rapporté qu'un décret présidentiel avait été publié stipulant la formation du gouvernement équitable entre le nord et le sud, conformément aux résultats du dialogue national global et de l'Accord de Riyadh signé le 5 novembre 2019.

Le nouveau gouvernement se compose de 24 ministres. Ahmad Awad Ben Moubarak a été nommé ministres des Affaires étrangères, le lieutenant général Muhammad Ali Ahmed Al-Maqdashi, ministre de la Défense, Ibrahim Ali Haydan, ministre de l'Intérieur et Mouammar al-Eryani ministre de l'information, de la culture et du Tourisme.

L'Envoyé spécial de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, a félicité le président yéménite et toutes les parties concernée s par la mise en oeuvre de l'Accord de Ryadh, pour la formation du nouveau gouvernement.

Il y a une semaine, les forces gouvernementales et les forces du "Conseil de transition" ont entamé un retrait des lignes de contact, en application du volet militaire de l'Accord de Ryadh signé entre les deux parties. La crise au Yémen a fait plus de 230 000 morts alors que 80% de la population dépend de l'aide internationale, selon les Nations unies qui considèrent la situation dans ce pays comme la pire crise humanitaire au monde.