Le total des cas d'infection au nouveau coronavirus en Inde est passé dimanche à 10.187.850, avec 18.732 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, selon les dernières données du ministère de la Santé.

C'est la première fois en six mois que le nombre de nouveaux cas en 24 heures tombe sous la barre des 20.000. Selon le ministère, le nombre de morts est passé à 147.622, avec 279 patients atteints de COVID-19 ayant succombé à la maladie depuis samedi matin.

Il y a encore 278.690 cas actifs dans le pays, tandis que 9.761.538 personnes ont été guéries après traitement médical. C'est également la première fois depuis plusieurs mois que le nombre total de cas actifs passe en deçà de la barre des 280.000. Parallèlement, le gouvernement indien a intensifié l'ouverture de centres de dépistage à travers le pays.

Un total de 168.102.657 tests ont été effectués à ce jour, dont 943.368 pour la seule journée de samedi, selon les données publiées dimanche par le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). New Delhi a été l'une des régions les plus touchés par ce fléau, où 655 nouveaux cas et 23 décès ont été enregi strés au cours de la journée de samedi.

A ce jour, 10.437 personnes y ont succombé au COVID-19, ont confirmé les autorités de santé locales.