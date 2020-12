Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a appelé, samedi à Alger, à trouver les mécanismes "nécessaires" en vue d'améliorer la prestation des établissements publics et à faire de la prise en charge des malades une "priorité".

"Ces difficiles circonstances vous imposent de nouveaux défis consistant à trouver les mécanismes nécessaires pour améliorer la prestation du secteur public de la santé dans tous les domaines de gestion et à faire de la prise en charge des malades la priorité de vos priorités", a déclaré le ministre, lors de son intervention à la cérémonie de la sortie de la 8e promotion d'administrateurs principaux de la santé de l'Ecole nationale de management et de l'administration de la santé, qui porte le nom du défunt Pr Yahia Guidoum. A cette occasion, il a rappelé l'intérêt que doivent porter les nouveaux diplômés au " management de la santé qui constitue la pierre angulaire de la gestion des structures de santé.

Cela est considéré comme la clé pour résoudre la majorité des problèmes et des insuffisances que connait notre secteur", a-t-il dit insistant sur les "efforts consentis" par l'Etat dans le but de développer le secteur "L'Etat n'a ménagé aucun effort en vue d'améliorer le secteur de la santé par la mise en place des moyens matériels, ainsi que le renforcement des capacités de la ressource humaine", a-t-il encore précisé. M. Benbouzid a mis l'accent sur "la compétence, le dévouement et la persévérance" des administrateurs principaux de santé comme "seuls critères d'évaluation" de leur travail. "Cette école vous a offert une chance de rejoindre ce métier noble et vital, mais vous devez savoir qu'en contrepartie, votre réussite dans vos fonctions est tributaire de votre compétence, de persévérance et de votre dévouement", a souligné le ministre. Pour les réformes attendues dans le secteur, prévues dans la loi n 18-11, relative à la santé, le ministre a indiqué qu'elles sont "importantes" et qu'elles "permettent l'amélioration des services de la santé publique".

M. Benbouzid a déclaré que dans les prochaines semaines, plusieurs démarches seront entreprises, en vue de "développer le secteur et atténuer ses insuffisances", toutefois a-t-il noté, "cela demande la mobilisation et l'implication de tous les acteurs de notre secteur pour concrétiser ces réformes".

Par ailleurs et concernant l'acquisition du vaccin anti-covid, M. Benbouzid a déclaré qu'il sera disponible dans les délais impartis, à savoir le mois de janvier prochain, affirmant que son ministère travaille déjà en collaboration avec d'autres services du Gouvernement pour mettre en application les instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Des membres du Gouvernement ont pris part à la cérémonie, notamment le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, le ministre de la poste et des télécommunications, le ministre délégué pour la réforme hospitalière et le wali d'Alger. La 8e promotion "Yahia Guidoum" compte 85 nouveaux administrateurs principaux des services de santé.